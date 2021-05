**Infortuni: morte Luana, lunedì 10 maggio in Toscana lutto regionale** (Di venerdì 7 maggio 2021) Firenze, 7 mag. - (Adnkronos) - Una giornata di lutto per tutta la Toscana, in memoria di Luana D'Orazio ma anche di tutte le vittime sul lavoro. Lo ha disposto la Regione per lunedì prossimo, 10 maggio, in occasione dei funerali della giovane 22enne pistoiese morta lunedì scorso in una fabbrica tessile di Montemurlo (Prato). Il presidente della Regione Eugenio Giani ha stabilito l'esposizione a mezz'asta del Gonfalone regionale sugli edifici pubblici regionali e un minuto di silenzio negli uffici regionali alle ore 15 in concomitanza con i funerali. Giani inoltre invita tutti i sindaci toscani a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Firenze, 7 mag. - (Adnkronos) - Una giornata diper tutta la, in memoria diD'Orazio ma anche di tutte le vittime sul lavoro. Lo ha disposto la Regione perprossimo, 10, in occasione dei funerali della giovane 22enne pistoiese mortascorso in una fabbrica tessile di Montemurlo (Prato). Il presidente della Regione Eugenio Giani ha stabilito l'esposizione a mezz'asta del Gonfalone regionale sugli edifici pubblici regionali e un minuto di silenzio negli uffici regionali alle ore 15 in concomitanza con i funerali. Giani inoltre invita tutti i sindaci toscani a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune.

