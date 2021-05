Il razzo cinese fuori controllo dovrebbe cadere sulla Terra tra l’8 e il 9 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) (immagine: @AerospaceCorp/Twitter)Prepariamoci al rientro del razzo cinese Long March 5B. Le ultime previsioni danno la caduta del modulo nell’atmosfera terrestre tra 8 e 9 maggio. La finestra temporale è ancora molto ampia, così come la fascia del pianeta eventualmente interessata. Troppe variabili possono ancora modificare l’orbita del razzo, ma col passare delle ore i calcoli si faranno più precisi. Sebbene sia una possibilità remota, anche l’Italia a sud di Roma potrebbe essere interessata dal rientro di frammenti di Long March 5B. Latest TIP (as of 2021-05-07 0456Z) for CZ-5B (Long March 5B) (48275 / 2021-035B) shows projected re-entry at 2021-05-08 23:13(UTC) +/- 540 minutes at latitude 38.1 longitude 62.5 NOTE: This is a huge, 18 hour window, and the time/location of re-entry will continue to vary wildly — ... Leggi su wired (Di venerdì 7 maggio 2021) (immagine: @AerospaceCorp/Twitter)Prepariamoci al rientro delLong March 5B. Le ultime previsioni danno la caduta del modulo nell’atmosfera terrestre tra 8 e 9. La finestra temporale è ancora molto ampia, così come la fascia del pianeta eventualmente interessata. Troppe variabili possono ancora modificare l’orbita del, ma col passare delle ore i calcoli si faranno più precisi. Sebbene sia una possibilità remota, anche l’Italia a sud di Roma potrebbe essere interessata dal rientro di frammenti di Long March 5B. Latest TIP (as of 2021-05-07 0456Z) for CZ-5B (Long March 5B) (48275 / 2021-035B) shows projected re-entry at 2021-05-08 23:13(UTC) +/- 540 minutes at latitude 38.1 longitude 62.5 NOTE: This is a huge, 18 hour window, and the time/location of re-entry will continue to vary wildly — ...

