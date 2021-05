Gubbio, esplosione nel laboratorio di cannabis light: morti un 20enne e una donna, tre feriti (Di venerdì 7 maggio 2021) Il boato ha fatto crollare un piano e il tetto di un edificio dove si lavorava cannabis terapeutica. Dalle prime informazioni all’origine ci sarebbe una fuga di gas. Al lavoro i vigili del fuoco Leggi su corriere (Di venerdì 7 maggio 2021) Il boato ha fatto crollare un piano e il tetto di un edificio dove si lavoravaterapeutica. Dalle prime informazioni all’origine ci sarebbe una fuga di gas. Al lavoro i vigili del fuoco

Advertising

emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio, due persone estratte vive dai #vigilidelfuoco che sono riusciti a stabilire un contatto con… - repubblica : ?? Gubbio, il video: il momento dell'esplosione nel laboratorio di cannabis light. Bilancio attuale: un morto, tre f… - Agenzia_Ansa : Un morto in esplosione edificio a Gubbio. I Vigili del fuoco recuperano il corpo, c'è ancora un disperso #ANSA - Dome689 : RT @Open_gol: L'azienda in cui si è verificato l'incidente avrebbe avuto tutti i permessi per trattare la canapa - Open_gol : L'azienda in cui si è verificato l'incidente avrebbe avuto tutti i permessi per trattare la canapa -