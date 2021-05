Grey’s Anatomy 17×14 coi Japril segna l’ennesimo addio a un personaggio storico | stavolta agrodolce

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 7 maggio 2021) L’episodio dicoidi nuovo riuniti si è rivelato uno spartiacque fondamentale per la serie. I presupposti c’erano tutti, ma la conferma è arrivata solo dopo la messa in onda dell’episodio su ABC il 6 maggio: un altro voltolascia il medical drama al termine del suo contratto, che non sarà rinnovato. ATTENZIONE SPOILER! Nel corso dell’episodio dicoidiventa ufficiale che anche Jackson lascia il Grey Sloan Memorial Hospital: l’attore Jesse Williams, in scadenza di contratto con ABC Studios, non tornerà per un’eventuale stagione 18, attesa ma ancora non rinnovata. Il ritorno in scena di Sarah Drew come guest star è propedeutico proprio all’di ...