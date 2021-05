Finlandia, esagerata tempesta di neve e gelo: è meteo estremo (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempeste di neve in Finlandia.Una tempesta di neve e gelo sta interessando gran parte della Finlandia. La neve ha raggiunto anche il sud. Le precipitazioni di maggiore intensità stanno interessando le aree centro-settentrionali, dove sono in atto delle vere e proprie tormente. E la temperatura è scesa sensibilmente. Il gelo non interessa le coste dell’estremo sud, ma altrove la temperatura è scesa ovunque sotto gli 0°C. Grossi centri urbani come Tampere, stamattina sono apparsi innevati. Temperature minime di oggi: Kilpisjärvi (1009 m) -7.0 °C Kittila Laukukero (755 m) -7.0 °C Rukatunturi (488 m) -6.0 °C Salla Varriotunturi (370 m) -5.0 °C Kittila Sammaltunturi (565 m) -5.0 °C Pelkosenniemi (493 m) ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempeste diin.Unadista interessando gran parte della. Laha raggiunto anche il sud. Le precipitazioni di maggiore intensità stanno interessando le aree centro-settentrionali, dove sono in atto delle vere e proprie tormente. E la temperatura è scesa sensibilmente. Ilnon interessa le coste dell’sud, ma altrove la temperatura è scesa ovunque sotto gli 0°C. Grossi centri urbani come Tampere, stamattina sono apparsi innevati. Temperature minime di oggi: Kilpisjärvi (1009 m) -7.0 °C Kittila Laukukero (755 m) -7.0 °C Rukatunturi (488 m) -6.0 °C Salla Varriotunturi (370 m) -5.0 °C Kittila Sammaltunturi (565 m) -5.0 °C Pelkosenniemi (493 m) ...

Advertising

meteogiornaleit : Tempeste di neve in Finlandia. Temperature minime sotto gli ZERO GRADI in molte città. Traffico in tilt. -