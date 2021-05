Final Fantasy 7 Remake Intergrade | il trailer finale è pieno di spoiler – Video – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 7 maggio 2021) Square Enix ha pubblicato ile di, che è assolutamentedidi momenti chiave del gioco e del DLC.. Square Enix ha pubblicato ile di, che vi avvisiamo subito esseredi. Nello spettacolaresi vedono infatti alcuni momenti chiave del gioco base e del DLC Episode INTERmission, con protagonista Yuffie Kisaragi. Se conoscete già il gioco guardatelo pure senza problemi, mentre chi è ancora vergine, magari si vorrà risparmiare qualche dettaglio per quando potrà giocarci in prima ...

7 Intergrade, una versione completa del titolo rilasciato lo scorso 10 aprile , presentato lo scorso febbraio ad un evento dedicato ha stupito un po' tutti. L'edizione include anche un ...Durante un evento digitale organizzato da Square - Enix è stato pubblicato il trailer finale diVII Remake Intergrade , che include la versione ottimizzata per PS5 del gioco originale e Episode INTERmission , un nuovo contenuto con protagonista Yuffie. Square - Enix in data odierna ...Sembra che Final Fantasy 7 Remake Intergrade sarà un'esclusiva temporale di Sony PlayStation 5 "per almeno sei mesi" dalla sua uscita.Square Enix ha rivelato nuove informazioni riguardo a Final Fantasy VII Remake Parte 2 e la sua connessione con il DLC Intergrade. Intergrade include un nuovo pezzo della storia di Final Fantasy VII ...