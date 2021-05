Eriksen: Ho capito dove sbagliavo, su Conte ho una speranza (Di venerdì 7 maggio 2021) Christian Eriksen vuota il sacco nel corso di una lunga e interessante intervista alla Gazzetta dello Sport. Eccone gli stralci principali. Eriksen e lo scudetto Si comincia dalla gioia per lo ... Leggi su sportevai (Di venerdì 7 maggio 2021) Christianvuota il sacco nel corso di una lunga e interessante intervista alla Gazzetta dello Sport. Eccone gli stralci principali.e lo scudetto Si comincia dalla gioia per lo ...

Eriksen e lo scudetto Si comincia dalla gioia per lo scudetto vinto:
Eriksen e il ciclo vincente Inter Potrebbe essere solo l'inizio:
Eriksen e la metaformosi Quindi sulla trasformazione nel rapporto

Lukaku ed Eriksen non si accontentano: "Possiamo aprire un ciclo" Eriksen rivela poi come la sua avventura nerazzurra a un certo punto abbia svoltato . "Io sono arrivato con la mente aperta per imparare. Quello che non ho capito all'inizio è che dovevo seguire ...

Eriksen: "Adesso ho capito Conte, all’Inter si può aprire un ciclo" La Gazzetta dello Sport Eriksen racconta il suo scudetto all'Inter Il volto sorridente di Christian Eriksen è uno dei simboli più significativi dello scudetto dell’Inter. “Ora forse vivo il momento migliore della mia carriera” dice il danese in un’intervista concessa ...

Eriksen spinge l'Inter: "Si può aprire un ciclo" Il centrocampista danese si è confessato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Sei mesi fa ero fuori, ora sono contento di restare all’Inter”.

