' Diablo 4 farà avanzare l' intero genere degli action RPG'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ci sono tre giochi diin fase di sviluppo in questo momento e Activision sembra avere fiducia nel modo in cui4 e altri titoli stanno andando avanti nei lavori. Parlando agli investitori, Daniel Alegre, chief operating officer di Activision Blizzard, ha discusso di tutte le prossime uscite:4,2: Resurrected eImmortal. I titoli dovrebbero non solo "espandere e deliziare la community", ma superare le aspettative. Alegre ha assicurato che4 varrà tutta l'attesa, poiché il gioco "l'arte del-RPG", ha riferito Twinfinite. Secondo Daniel Alegre, lo sviluppo del prossimo titolo principale sta procedendo molto bene e il "team notevolmente ampliato" si sta ...