Creval | sell-out oltre il 4%

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito della procedura di obbligo di acquisto delle azioni residue dell’OPA promossa da Credit Agricole sulle azioni ordinarie del Credito Valtellinese, risulta che oggi 7 maggio 2021 sono state presentate 56.744 richieste di adesioni alla procedura di-out. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 248.823 adesioni, pari al 4,02% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 3 maggio, terminerà il 21 maggio 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie del Credito Valtellinese acquistate sul mercato nei giorni 20 e 21 maggio 2021 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.

al 21 maggio 2021 i soci che non hanno aderito all'offerta possono ancora vendere le proprie azioni a Crédit Agricole Italia, allo stesso prezzo dell'offerta attraverso la procedura di-sell out. Il Gruppo Crédit Agricole in Italia nel primo trimestre 2021 ha fatto registrare un risultato netto aggregato di 230 milioni di euro