Covid, Rezza: "Mantenere un atteggiamento prudente" (Di venerdì 7 maggio 2021) "L'incidenza decresce negli ultra 80enni, è un primo segnale degli effetti della vaccinazione". Lo dice il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, commentando i dati settimanali del Covid-19. sat/gtr su Il Corriere della Città.

