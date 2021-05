Chiara Ferragni: il compleanno in Toscana (Di venerdì 7 maggio 2021) Trentaquattro candeline sulla torta di Chiara Ferragni: l’influencer più importante al mondo festeggia il compleanno in Toscana con suo marito Fedez e i loro bambini. Tra i tantissimi auguri ricevuti sui social, anche quelli molto teneri di sua mamma Marina. Quattro anni fa La proposta di matrimonio sul palco dell’Arena di Verona difronte ad un vastissimo pubblico facendo commuovere milioni di persone, oggi che invece i Ferragnez sono Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 7 maggio 2021) Trentaquattro candeline sulla torta di: l’influencer più importante al mondo festeggia ilincon suo marito Fedez e i loro bambini. Tra i tantissimi auguri ricevuti sui social, anche quelli molto teneri di sua mamma Marina. Quattro anni fa La proposta di matrimonio sul palco dell’Arena di Verona difronte ad un vastissimo pubblico facendo commuovere milioni di persone, oggi che invece i Ferragnez sono Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

repubblica : Buon compleanno Chiara Ferragni: l'influencer e imprenditrice festeggia 34 anni - HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Super fiera di mio marito, col coraggio di andare contro tutti per dire cosa pensa' - fanpage : Chiara Ferragni esprime tutto il suo orgoglio per il marito #Fedez - sofia59072895 : RT @hvdaswag: sinceramente capisco chiara ferragni che dopo che essere stata dissata da fedez in una canzone, ci è finita sposata e con due… - criiiiii_ : L'avevo scambiata per Chiara Ferragni -