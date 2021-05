"Che differenza c'è tra Gemma Galgani e Tina Cipollari". Gianni Sperti, cannonata umiliante: ora capite perché? (Di venerdì 7 maggio 2021) I colpi di scena non mancano mai a Uomini e donne. Adesso è Gianni Sperti a svelare qualcosa di inedito in un'intervista sul nuovo numero del Magazine. Parla di tutto: da Tina Cipollari a Gemma Galgani. Ai raggi X passa tutta la sua vita nel programma di Maria De Filippi. La presenza della Cipollari è fondamentale per Gianni, che condivide con le anni ed anni di trasmissione. Sperti dice che quell'ironia di Tina è il valore aggiunto. E quando lei è mancata per via del trasloco la mancanza si è sentita. "Al telefono con me è spesso dolce e materna, sue qualità che conoscono solo le persone più intime", racconta Sperti. Eppure non soni mancati momenti di tensione in passato, come è giusto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) I colpi di scena non mancano mai a Uomini e donne. Adesso èa svelare qualcosa di inedito in un'intervista sul nuovo numero del Magazine. Parla di tutto: da. Ai raggi X passa tutta la sua vita nel programma di Maria De Filippi. La presenza dellaè fondamentale per, che condivide con le anni ed anni di trasmissione.dice che quell'ironia diè il valore aggiunto. E quando lei è mancata per via del trasloco la mancanza si è sentita. "Al telefono con me è spesso dolce e materna, sue qualità che conoscono solo le persone più intime", racconta. Eppure non soni mancati momenti di tensione in passato, come è giusto ...

