Cameriere cannibale fa a pezzi la madre e mangia il suo cadavere “condividendolo” con il loro cane | condannato a 15 anni di carcere

(Di venerdì 7 maggio 2021) Alberto Sanchez Gomez, 28, è statoa 15e cinque mesi diper aver ucciso, fatto ae poito la, Maria Soledad Gomez, di 68. L’uomo, unspagnolo disoccupato, è stato soprannominato “ildi Las Ventas“, dal nome del quartiere di Madrid dove viveva con la famiglia e dove è avvenuto il crimine. I dettagli emersi nel corso del processo conclusosi mercoledì 5 maggio in Spagna sono a dir poco agghiaccianti: il 28enne ha confessato le sue responsabilità, dichiarando di aver commesso l’omicidio in preda ad un “episodio psicotico”, indotto da alcuni messaggi subliminali che vedeva “nascosti” in televisione e da voci che lo incitavano “uccidi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cameriere cannibale

Fidelity News

... soprannominato dai media come il 'di Ventas '. Il 28enne spagnolo, ha stabilito la ... - - > Alberto, exdisoccupato che faceva uso di droghe , viveva a Madrid insieme alla madre ...... una in meno di Eddy Mercks ( record che resiste dal 1975 ) quando il "" infilò la ... Carmine faceva di tutto per campare, anche ile il vetraio. Altri tempi. Altri uomini. Vinse la ...Il "Cannibale di Ventas" è stato condannato per aver strangolato e mangiato la madre in due settimane con l'aiuto del cane, dopo aver fatto a pezzi il cadavere ...Liegi -Bastogne-Liegi allo sloveno Tadej Pogacar. Assenti gli italiani, il meglio piazzato è stato Davide Formolo, sedicesimo.