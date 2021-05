Berrettini-Garin oggi | Masters1000 Madrid | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 maggio 2021) Matteoè pronto a tornare in campo per i quarti di finale deldicontro il cileno Cristian. Il match è l’ultimo insul campo Manolo Santana e inizierà al termine della sfida tra Alexander Bublik e Casper Ruud che non inizierà prima delle ore 19.00. E’ una grande occasione per l’azzurro che punta dritto alla finale. Il sudamericano è un giocatore decisamente ostico da affrontare, in particolare sulla terra rossa, superfice sulla quale si è tolto moltissime soddisfazioni. Il romano parte favorito ma dovrà giocare un match di alto livello per garantirsi la semifinale. Qui troverà il vincente del match tra Bublik e Ruud. Due tennisti estremamente complessi da superare ma contro i qualipartirebbe comunque ...