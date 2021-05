AstraZeneca, dosi under 60 in Italia e Ema: le news di oggi (Di venerdì 7 maggio 2021) AstraZeneca in Italia e dibattito sulle dosi agli under 60, ma anche l’Ema che valuta casi di sindrome di Guillain-Barré segnalati dopo la somministrazione del vaccino. Queste le ultime news di oggi sul prodotto. Sul tema delle dosi anche agli under 60 in Italia, l’ultimo a intervenire è il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia Iss-ministero Salute: “I vaccini a vettore virale – ha spiegato – sono utilizzati dai 18 anni in su, quindi non c’è alcuna controindicazione all’uso di questi vaccini al di sotto di una certa età. L’ultima circolare ministeriale prevede che questi vaccini”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021)ine dibattito sulleagli60, ma anche l’Ema che valuta casi di sindrome di Guillain-Barré segnalati dopo la somministrazione del vaccino. Queste le ultimedisul prodotto. Sul tema delleanche agli60 in, l’ultimo a intervenire è il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia Iss-ministero Salute: “I vaccini a vettore virale – ha spiegato – sono utilizzati dai 18 anni in su, quindi non c’è alcuna controindicazione all’uso di questi vaccini al di sotto di una certa età. L’ultima circolare ministeriale prevede che questi vaccini”, ...

sole24ore : Vaccini, 2 milioni dosi Astrazeneca nei frigoriferi. In Sicilia usata solo la metà delle scorte… - fattoquotidiano : L’Asl di Matera organizza la Astranight: dosi di Astrazeneca dalle 22 alle 6 per i 60-79enni - martaserafini : iniziano a vaccinare anche nel nord della #Siria. si comincia da Idlib, con il personale sanitario di due ospedali… - Fabio_Carisio : VACCINI J&J CONTAMINATI CON ASTRAZENECA. Milioni di Dosi Sospette nell’UE senza OK FDA. Guerra tra Big Pharma - fisco24_info : AstraZeneca, dosi under 60 in Italia e Ema: le news di oggi: Le ultime notizie sul vaccino dall'Italia e dal mondo… -