Amici 20 Semifinale | I Nomi Dei Finalisti!

Amici 20, Semifinale: vengono scelti i Nomi dei ragazzi finalisti anche se il quarto resta in sospeso e sarà scoperto nella puntata di sabato. Ecco cosa succede nella puntata Semifinale del talent Show di Maria De Filippi Amici 20! Amici 20, Semifinale: Aka7even è il primo finalista! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di Amici, in cui sono stati eletti i finalisti che la prossima settimana gareggeranno al televoto. La puntata stavolta è organizzata in maniera diversa. Si vota per decidere chi va in finale e quindi in positivo. Inizia il circuito canto e quindi devono esibirsi, ma Rudy sceglie di non mandare sul palco Sangiovanni per il momento. I giudici a questo punto votano il migliore dei cantanti che si sono esibiti. A vincere è ...

