Amici 20 | Martina Miliddi | è ancora triangolo con Aka7even e Raffaele Renda?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 7 maggio 2021) Da settimane20 è al centro del gossip per ilamoroso che vede protagonisti gli ex concorrentie il semifinalista. Dopo aver rilasciato a Verissimo di essere single e di aver chiuso la lovestory avviata nella scuola con Aka ancor prima di uscire dalla scuola, e aver lasciato intendere in più interventi post-talent che conal talent ci sia stato più di un’zia tanto finire in crisi con il flirt storico biondo nella scuola,non a caso risponde ora a coloro i quali proprio non riescono a rassegnarsi all’idea che la latinista non si senta più legata ad, senza escludere un ritorno di fiamma con il ...