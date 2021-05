Alessandro Cecchi Paone ‘spara a zero’ su Pio e Amedeo: “Non li ho tirati su in macchina perché non li ho riconosciuti” (Di venerdì 7 maggio 2021) Alessandro Cecchi Paone è stato ospite de La Zanzara, su Radio24 con Cruciani e Parenzo. E non ha risparmiato il suo parere sull’ormai noto monologo con cui Pio e Amedeo hanno chiuso il loro “Felicissima Sera” su Canale5: “Pio e Amedeo? Fro*io e finocc**o a me non fanno impressione – dice il giornalista – ma per un ragazzino di un paesino sperduto sentirsi dire froc*o è una ferita nell’anima. Sono due grandi maleducati. Mi hanno detto froc*o di mer*a, ricch*one”. I due conduttori fanno notare che Pio e Amedeo non hanno detto così ma Cecchi Paone prosegue: “L’hanno detto, l’hanno detto. Incitano alla mortificazione di chi non ha strumenti di difesa. E poi io non li ho tirati su in macchina perché non li ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021)è stato ospite de La Zanzara, su Radio24 con Cruciani e Parenzo. E non ha risparmiato il suo parere sull’ormai noto monologo con cui Pio ehanno chiuso il loro “Felicissima Sera” su Canale5: “Pio e? Fro*io e finocc**o a me non fanno impressione – dice il giornalista – ma per un ragazzino di un paesino sperduto sentirsi dire froc*o è una ferita nell’anima. Sono due grandi maleducati. Mi hanno detto froc*o di mer*a, ricch*one”. I due conduttori fanno notare che Pio enon hanno detto così maprosegue: “L’hanno detto, l’hanno detto. Incitano alla mortificazione di chi non ha strumenti di difesa. E poi io non li hosu innon li ...

