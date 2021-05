5 Stelle divisi, centrodestra pure. E la svolta Draghi non basta. L’analisi di Diamanti (Di venerdì 7 maggio 2021) Si gioca tutti sui nomi degli iscritti. Cadono le Stelle, nel Movimento, ma aumentano i dissidi. La lacerazione fra Casaleggio jr e il leader in pectore Giuseppe Conte è sempre più profonda. Difficilmente si rimarginerà, visto che si è consumata sulla ‘pelle’ della base. Rousseau. «Per legge – ha detto l’ex premier – Casaleggio è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare». Altrimenti si arrabbia. E si ricorre al Garante della Privacy prima, e al tribunale dopo. In nome della legge. Eppure, «è meglio che questo problema sia scoppiato ora, e che si risolva in fretta, in modo tale da dare a Conte l’opportunità di imprimere un cambiamento all’interno del Movimento, forte del largo consenso che riscuote». Ne è convinto Giovanni Diamanti, co-fondatore e amministratore di Quorum e ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 maggio 2021) Si gioca tutti sui nomi degli iscritti. Cadono le, nel Movimento, ma aumentano i dissidi. La lacerazione fra Casaleggio jr e il leader in pectore Giuseppe Conte è sempre più profonda. Difficilmente si rimarginerà, visto che si è consumata sulla ‘pelle’ della base. Rousseau. «Per legge – ha detto l’ex premier – Casaleggio è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare». Altrimenti si arrabbia. E si ricorre al Garante della Privacy prima, e al tribunale dopo. In nome della legge. Ep, «è meglio che questo problema sia scoppiato ora, e che si risolva in fretta, in modo tale da dare a Conte l’opportunità di imprimere un cambiamento all’interno del Movimento, forte del largo consenso che riscuote». Ne è convinto Giovanni, co-fondatore e amministratore di Quorum e ...

5 Stelle divisi, centrodestra pure. E la svolta Draghi non basta. L'analisi di Diamanti

