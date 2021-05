Zola | «Mourinho trascina | Conte incide La Roma ora punta in alto»

(Di giovedì 6 maggio 2021) Gianfrancoha parlato delle differenze e similitudini tra Josée Antonio. Le sue parole Gianfrancoha parlato delle differenze e delle similitudini tra Josée Antonio. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport. CALCIO ITALIANO – «Io spero che ritrovi il miglior. Sicuramente e? un calcio diverso dai tempi dell’Inter, ma parliamo di un tecnico di altissimo livello. Sapra? adattarsi alla situazione». CICLO INGLESE – «La prima fase fu molto piu? impattante. La seconda e? stata diversa. E? stata piu? sofferta. Non ci sono stati i successi di allora, anche se ha ugualmente aggiunto quattro trofei alla bacheca personale, perche? alla fine Jose? riesce sempre a portare qualcosa a casa. E? un personaggio che in un ambiente ...

Little Italy sul green del Wisley Golf Club, a un passo da Woking: Gianfranco Zola e Carlo Cudicini hanno travolto Roberto Di Matteo e Patrick Blunt, nella solita giornata di sole, pioggia e vento.