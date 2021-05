Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2021 ore 17:45 (Di giovedì 6 maggio 2021) Viabilità DEL 6 MAGGIO 2021 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA INTERNA NEI PRESSI DELLA NOMENTANA; RESTANO TUTTAVIA PESANTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASSIA FINO ALLA STESSA NOMENTANA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, DOVE PER IL TRAFFICO INTENSO CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; STESSA SITUAZIONE ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021)DEL 6 MAGGIOORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA INTERNA NEI PRESSI DELLA NOMENTANA; RESTANO TUTTAVIA PESANTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASSIA FINO ALLA STESSA NOMENTANA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, DOVE PER IL TRAFFICO INTENSO CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; STESSA SITUAZIONE ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Rinascente piazza Fiume, avviato il restyling ... su cui affaccia il negozio Rinascente, è stata realizzata nel 1921 per migliorare la viabilità ... Gli interventi per Roma finanziati da Rinascente : il flagshipstore (negozio di punta e ...

Roma - Diramazione Roma sud D19: chiusa per una notte immissione sul GRA ... in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 5:00 di sabato 8 maggio, sarà chiusa la rampa di svincolo che, dalla Diramazione Roma sud e dalla viabilità ordinaria, immette sulla carreggiata ...

