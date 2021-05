Vaccini, le nuove previsioni di Figliuolo: “A maggio avremo circa 17 milioni di dosi, a giugno ancora di più” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Ad oggi a livello nazionale sono state somministrate più di 22,3 mln di dosi, ieri abbiamo raggiunto quota 450mila e ci riavviamo di nuovo ad andare a regime”, così il commissario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, nel corso della sua visita a Campobasso. “avremo un afflusso costante di Vaccini che ci porterà da qui a fine mese, ad avere nell’ambito del mese di maggio circa 17 milioni di dosi“, ha continuato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) “Ad oggi a livello nazionale sono state somministrate più di 22,3 mln di, ieri abbiamo raggiunto quota 450mila e ci riavviamo di nuovo ad andare a regime”, così il commissario all’emergenza, Francesco Paolo, nel corso della sua visita a Campobasso. “un afflusso costante diche ci porterà da qui a fine mese, ad avere nell’ambito del mese di17di“, ha continuato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

matteorenzi : La svolta sui #vaccini c’è, grazie alle nuove persone a gestire l’emergenza. Paura delle divise? Mi preoccupa di pi… - Enki2270 : RT @AlessandroCere7: Come funzionano i vaccini sperimentali ? Nelle #Seychelles il paese più vaccinato al mondo con copertura vaccinale al… - arquer12 : RT @AlessandroCere7: Come funzionano i vaccini sperimentali ? Nelle #Seychelles il paese più vaccinato al mondo con copertura vaccinale al… - ilfattovideo : Vaccini, le nuove previsioni di Figliuolo: “A maggio avremo circa 17 milioni di dosi, a giugno ancora di più” - Max_Tacconi : RT @AlessandroCere7: Come funzionano i vaccini sperimentali ? Nelle #Seychelles il paese più vaccinato al mondo con copertura vaccinale al… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini nuove Vaccini mRna, II dose dopo 42 giorni: indicazione Cts Il 'bugiardino' dei due vaccini prevede intervalli di 3 e 4 settimane tra le somministrazioni. Le nuove indicazioni servono per garantire la protezione del vaccino, con la prima dose, a soggetti a ...

COVID: L'ABRUZZO AZZERA I DECESSI DOPO 6 MESI. DA SABATO SOLO CELANO IN ZONA ROSSA Per quanto riguarda i vaccini " ha concluso il presidente Marsilio " abbiamo rispettato gli ... nel bollettino diffuso oggi dalla Regione non vengono segnalate nuove vittime. Non succedeva da sei mesi ...

Coronavirus ultime notizie. New York vuole offrire il vaccino J&J a tutti i turisti Il Sole 24 ORE Torre Annunziata – Coronavirus: sindaco Ascione di nuovo in isolamento Sono 2 guarigioni e 11 nuovi casi di cittadini contagiati dal sarsCov-2 quelli registrati nelle ultime 24 ore a Torre Annunziata a fronte di 161 tamponi processati, con l’indice di positività che si a ...

Figliuolo: "Da qui a fine maggio 17 milioni di dosi vaccino" AGI/Vista - "Ad oggi a livello nazionale sono state somministrate più di 22,3 milioni di dosi, ieri abbiamo raggiunto quota 450mila e ci riavviamo di nuovo ad andare a regime. Avremo un afflusso costa ...

Il 'bugiardino' dei dueprevede intervalli di 3 e 4 settimane tra le somministrazioni. Leindicazioni servono per garantire la protezione del vaccino, con la prima dose, a soggetti a ...Per quanto riguarda i" ha concluso il presidente Marsilio " abbiamo rispettato gli ... nel bollettino diffuso oggi dalla Regione non vengono segnalatevittime. Non succedeva da sei mesi ...Sono 2 guarigioni e 11 nuovi casi di cittadini contagiati dal sarsCov-2 quelli registrati nelle ultime 24 ore a Torre Annunziata a fronte di 161 tamponi processati, con l’indice di positività che si a ...AGI/Vista - "Ad oggi a livello nazionale sono state somministrate più di 22,3 milioni di dosi, ieri abbiamo raggiunto quota 450mila e ci riavviamo di nuovo ad andare a regime. Avremo un afflusso costa ...