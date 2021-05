Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Marsaglia 13esimo in semifinale (Di giovedì 6 maggio 2021) Lorenzo Marsaglia chiude al tredicesimo posto la semifinale dal trampolino 3m nell’ultima giornata della Coppa del Mondo di Tokyo 2021. Per il romano la qualificazione olimpica individuale, dopo quella già ottenuta nel sincro con Giovanni Tocci, rimane al momento in stand-by. Il pass a cinque cerchi è infatti vicino ma non ancora certo: bisognerà attendere giugno, quando le carte si trasformeranno in pass individuali. Il 24enne della Marina Militare parte molto bene con un buon triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (66.30) e un solido triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (62.00). Poi un discreto quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (68.40), peggiorando quanto fatto nelle eliminatorie (85.50), mentre sporca leggermente il doppio salto mortale e mezzo ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Lorenzochiude al tredicesimo posto ladal trampolino 3m nell’ultima giornata delladeldi. Per il romano la qualificazione olimpica individuale, dopo quella già ottenuta nel sincro con Giovanni Tocci, rimane al momento in stand-by. Il pass a cinque cerchi è infatti vicino ma non ancora certo: bisognerà attendere giugno, quando le carte si trasformeranno in pass individuali. Il 24enne della Marina Militare parte molto bene con un buon triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (66.30) e un solido triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (62.00). Poi un discreto quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (68.40), peggiorando quanto fatto nelle eliminatorie (85.50), mentre sporca leggermente il doppio salto mortale e mezzo ...

