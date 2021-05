Tony Dallara in sedia a rotelle, si commuove in diretta su Rai1 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tony Dallara in sedia a rotelle, si commuove partecipando alla trasmissione di Rai1 Oggi è un altro giorno. (screenshot video)Tony Dallara è intervenuto come ospite alla trasmissione di Rai1 Oggi è un altro giorno. Insieme alla moglie Patrizia, hanno ricevuto una graditissima sorpresa. Un bellissimo videomessaggio della loro figlia Lisa. Tony Dallara, che ha sempre considerato la famiglia come la componente più importante della sua vita, che lo ha sostenuto in tutti i momenti della sua carriera artistica, soprattutto in quelli più difficili, è apparso visibilmente commosso. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Morta Milva: la cantante italiana era amata in tutto il ... Leggi su ck12 (Di giovedì 6 maggio 2021)in, sipartecipando alla trasmissione diOggi è un altro giorno. (screenshot video)è intervenuto come ospite alla trasmissione diOggi è un altro giorno. Insieme alla moglie Patrizia, hanno ricevuto una graditissima sorpresa. Un bellissimo videomessaggio della loro figlia Lisa., che ha sempre considerato la famiglia come la componente più importante della sua vita, che lo ha sostenuto in tutti i momenti della sua carriera artistica, soprattutto in quelli più difficili, è apparso visibilmente commosso. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Morta Milva: la cantante italiana era amata in tutto il ...

