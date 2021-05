Test Aragon: svettano le Honda di Haslam e Bautista (Di giovedì 6 maggio 2021) Mentre alcuni team stanno chiudendo i Test conoscitivi del tracciato di Navarra , sul tracciato di Aragon il team Honda HRC in compagnia di un paio di squadra Supersport ed il team Marc VDS Moto2 ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 6 maggio 2021) Mentre alcuni team stanno chiudendo iconoscitivi del tracciato di Navarra , sul tracciato diil teamHRC in compagnia di un paio di squadra Supersport ed il team Marc VDS Moto2 ...

Advertising

motorboxcom : #Superbike chiusi i test di #Aragon con il record di #Rea; #Redding impegnato in #Navarra - 24oresport : Rea nel test di Aragon abbatte il record sul giro, esordio per Laverty in questo 2021 - dinoadduci : #Rea fissa il nuovo record nei #test ad Aragon. La Ducati a Navarra - PayInCrypto : Test SBK: Rea da record ad Aragon, Ducati in pista a Navarra - DanieleFassina : RT @P300it: SBK | Ultimo test Motorland Aragón 2021, sintesi delle tre giornate ? di Alyoska Costantino ?? -