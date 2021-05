Spezia | Saponara | «Vi racconto Sarri Napoli? Un punto vale un macigno»

(Di giovedì 6 maggio 2021) Riccardoracconta i retroscena di mercato legati ae al: ecco le dichiarazioni del centrocampista delloRiccardoha parlato ai microfoni di Radio Marte verso. Le sue parole.– «Ci fu questo flirt, non andò in porto per varie situazioni. L’Empoli non riteneva opportuno cedermi, peròfece delle avances nei miei confronti e mi mostrò grande fiducia, mi dispiacque non portare a termine quella trattativa ma fummo molto vicini. Apartì con lo stesso modulo di Empoli con qualche difficoltà iniziale, poi trovò la quadra con il 4-3-3. Empoli-4-2? Ricordo bene, fu una serata bellissima, un risultato magnifico ...

Il centrocampista dello, Riccardo, intervenuto in diretta a Radio Marte, ha parlato dell'imminente match contro il Napoli , valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A : 'Un punto sembra poco ma in ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIconfessa: "Fui vicino al Napoli con Sarri. Servono punti giocheremo con determinazione" Javier Zanetti: "L'Inter ha problemi ...Spezia-Napoli, le parole del centrocampista bianconero Riccardo Saponara: "Non possiamo ritenerci salvi, anche un solo punto pesa come un macigno" ...Il match contro gli azzurri si profila come l’ennesima sfida di Davide contro Golia, ma forti del pareggio di Verona e nella consapevolezza delle imprese già realizzate contro Milan e Inter, i bianchi ...