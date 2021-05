Sony dice definitivamente addio alle fotocamere digitali reflex (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo aver dato un contributo decisivo all’affermazione delle cosiddette fotocamere digitali mirrorless, il colosso nipponico Sony sembra aver definitivamente smesso di realizzare le più classiche fotocamere DSLR, più comunemente denominate reflex, sviluppate a suo tempo dopo l’acquisizione dello storico marchio Konica Minolta. Sul sito ufficiale Sony infatti sono stati discretamente rimossi i modelli A68, A99 II e A77, che ora risultano come “non più disponibili”. Sony non ha ancora confermato direttamente la notizia, ma ha confermato la cosa ai colleghi di Engadget. Che Sony non fosse più interessata a realizzare DSLR era comunque chiaro già da diversi anni, visto che l’ultimo modello annunciato di fotocamera digitale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo aver dato un contributo decisivo all’affermazione delle cosiddettemirrorless, il colosso nipponicosembra aversmesso di realizzare le più classicheDSLR, più comunemente denominate, sviluppate a suo tempo dopo l’acquisizione dello storico marchio Konica Minolta. Sul sito ufficialeinfatti sono stati discretamente rimossi i modelli A68, A99 II e A77, che ora risultano come “non più disponibili”.non ha ancora confermato direttamente la notizia, ma ha confermato la cosa ai colleghi di Engadget. Chenon fosse più interessata a realizzare DSLR era comunque chiaro già da diversi anni, visto che l’ultimo modello annunciato di fotocamera digitale ...

