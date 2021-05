Advertising

italiaserait : Sondaggi politici: Lega ancora primo partito al 21,3%, Pd secondo al 19% - GramsciAG : RT @digiacomodonato: Sondaggi politici: Matteo Salvini è meno popolare di Roberto Speranza - carutig : RT @digiacomodonato: Sondaggi politici: Matteo Salvini è meno popolare di Roberto Speranza - articolounobas : RT @digiacomodonato: Sondaggi politici: Matteo Salvini è meno popolare di Roberto Speranza - mgsnazionale : RT @digiacomodonato: Sondaggi politici: Matteo Salvini è meno popolare di Roberto Speranza -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Forse non sarà leader il Movimento 5 Stelle , ma neiGiuseppe Conte vola ancora. La rilevazione di Nando Pagnoncelli per DiMartedì sul gradimento dei capiitaliani (premier Mario Draghi escluso) è per certi versi sconcertante: l'ex ...I primidell'i stituto Tecnè di questa settimana mostrano un Movimento 5 Stelle super, mentre si può parlare di giornate interlocutorie per Lega e Pd. Ma cominciamo con i 5 Stelle, che ...Nel sondaggio sulle intenzioni di voto per Porta a porta di oggi 6 maggio, realizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, la Lega di Matteo Salvini, rimane primo partito italiano con il 21.3 ...Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Nel sondaggio sulle intenzioni di voto per Porta a porta di oggi 6 maggio, realizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, la Lega di Matteo Salvini, rimane primo p ...