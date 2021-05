Smart working Pa, stop soglia 50%: cosa cambia ora negli uffici pubblici (Di giovedì 6 maggio 2021) L’articolo 1 del Decreto-legge 30 aprile 2021 numero 56 (cosiddetto Decreto “Proroghe”) prevede, sino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il ricorso allo Smart working per le PA in modalità semplificata. La novità (in vigore dal 30 aprile 2021) arriva a seguito di modifica dell’articolo 263 del Decreto “Rilancio” (Decreto legge numero 34/2020), con cui si era previsto l’utilizzo del lavoro agile nella Pubblica amministrazione, in misura non inferiore al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che potevano essere svolte da remoto. La scomparsa della soglia minima di lavoro agile è stata commentata dal Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, si legge nella nota diffusa sul portale del ministero, come da un lato un ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 6 maggio 2021) L’articolo 1 del Decreto-legge 30 aprile 2021 numero 56 (cosiddetto Decreto “Proroghe”) prevede, sino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il ricorso alloper le PA in modalità semplificata. La novità (in vigore dal 30 aprile 2021) arriva a seguito di modifica dell’articolo 263 del Decreto “Rilancio” (Decreto legge numero 34/2020), con cui si era previsto l’utilizzo del lavoro agile nella Pubblica amministrazione, in misura non inferiore al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che potevano essere svolte da remoto. La scomparsa dellaminima di lavoro agile è stata commentata dal Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, si legge nella nota diffusa sul portale del ministero, come da un lato un ...

Advertising

mani72012 : @markorusso69 Bloccato da non so quanto. Deve essere uno statale magari in Smart working che al 27 senza battere ci… - infoiteconomia : Smart working: 6 aspetti da considerare nell'organizzazione del personale - Franciscktrue : #SmartWorking ripristino quote minime Smart Workers Union ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a A tutti i… - pattygrasso : RT @SmartWorkersUn1: ?? Una regione che crede nello #smartworking Emilia Romagna Smart Working è un progetto coordinato da Regione Emilia-R… - pattygrasso : RT @SmartWorkersUn1: #RT ??A nostro avviso l'eliminazione delle quote minime di #smartworking nella #PA non lo favorirà, al contrario sarà u… -