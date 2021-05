Scherma, tutto pronto per i Campionati Italiani assoluti a squadre 2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) tutto pronto per i Campionati Italiani assoluti a squadre 2021 di Scherma, in programma a Napoli dal 4 al 6 giugno. Alcuni tra i migliori schermidori Italiani si sfideranno al Palavesuvio del capoluogo campano per aggiudicarsi i primi titoli nazionali dopo la ripresa dell’attività agonistica. Il programma della manifestazione si aprirà con il fioretto maschile, seguito dal fioretto femminile. Sabato 5 giugno toccherà invece alla spada maschile e femminile, mentre domenica 6 giugno, ultimo giorno di gara, sarà la volta degli specialisti della sciabola maschile e femminile. I Campionati Italiani assoluti a squadre si svolgeranno a porte chiuse, nel rispetto delle norme ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021)per idi, in programma a Napoli dal 4 al 6 giugno. Alcuni tra i migliori schermidorisi sfideranno al Palavesuvio del capoluogo campano per aggiudicarsi i primi titoli nazionali dopo la ripresa dell’attività agonistica. Il programma della manifestazione si aprirà con il fioretto maschile, seguito dal fioretto femminile. Sabato 5 giugno toccherà invece alla spada maschile e femminile, mentre domenica 6 giugno, ultimo giorno di gara, sarà la volta degli specialisti della sciabola maschile e femminile. Isi svolgeranno a porte chiuse, nel rispetto delle norme ...

Advertising

sportface2016 : #Scherma, tutto pronto per i Campionati Italiani assoluti a squadre 2021: 'Mostreremo che lo sport è in grado di ri… - barcachevola : Mi ero preparata tutto lo scherma per l'elaborato sulla ferry e la prof me l'ha smontato tutto, ci sono rimasta mal… - GiovangiacomoL : @capuanogio anche questa competizione non è da seguire più. Il calcio sta facendo di tutto per farsi odiare...spazi… - MichelaGuazzar4 : RT @nah96nah: @ipertao @Barbara67974207 @ipertao ti faccio lo scherma: Pier e Giulia tutto work, il contratto che hanno (probabilmente stip… - Sabrina86372862 : RT @nah96nah: @ipertao @Barbara67974207 @ipertao ti faccio lo scherma: Pier e Giulia tutto work, il contratto che hanno (probabilmente stip… -