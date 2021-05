Scherma: assoluti a squadre a Napoli dal 4 al 6 giugno (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si svolgeranno al Palavesuvio di Napoli , dal 4 al 6 giugno, i Campionati italiani assoluti a squadre di Scherma. Le gare saranno a porte chiuse, per la normativa di prevenzione anti-Covid . Si tratta dei primi titoli in palio per la Scherma dalla ripartenza dell’attività agonistica. Il programma della manifestazione prevede il via il 4 giugno con il fioretto maschile, a seguire il fioretto femminile. Sabato 5 giugno tocca invece alla spada maschile e femminile, domenica 6 giugno, ultimo giorno di gara, gli specialisti della sciabola maschile e femminile. I Campionati italiani assoluti a squadre saranno trasmessi in diretta su Raisport. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si svolgeranno al Palavesuvio di, dal 4 al 6, i Campionati italianidi. Le gare saranno a porte chiuse, per la normativa di prevenzione anti-Covid . Si tratta dei primi titoli in palio per ladalla ripartenza dell’attività agonistica. Il programma della manifestazione prevede il via il 4con il fioretto maschile, a seguire il fioretto femminile. Sabato 5tocca invece alla spada maschile e femminile, domenica 6, ultimo giorno di gara, gli specialisti della sciabola maschile e femminile. I Campionati italianisaranno trasmessi in diretta su Raisport. ...

Advertising

anteprima24 : ** #Scherma: assoluti a squadre a ##Napoli dal 4 al 6 giugno ** - profscherma : Scherma, qualificazione Regionale Assoluti: Palazzi ancora protagonista - sportface2016 : #Scherma, tutto pronto per i Campionati Italiani assoluti a squadre 2021: 'Mostreremo che lo sport è in grado di ri… - 4liveit : Scherma. Qualificazione Assoluti: Palazzi e Vitali tra i migliori in regione: - sportvicentino : SCHERMA - Agli assoluti regionali di spada 9 gli alfieri del Circolo della spada: Ambrosini chiude 17°. Sabato e do… -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma assoluti Scherma, tutto pronto per i Campionati Italiani assoluti a squadre 2021 Tutto pronto per i Campionati Italiani assoluti a squadre 2021 di scherma, in programma a Napoli dal 4 al 6 giugno . Alcuni tra i migliori schermidori italiani si sfideranno al Palavesuvio del capoluogo campano per aggiudicarsi i primi ...

Scherma: weekend di successi per le Lame Azzurre Brindisi con Chiara Maestoso ...di gare che ha visto protagonisti gli spadisti e le spadiste dell'ASD Scherma Lame Azzurre Brindisi. Le prove prevedevano una selezione regionale per le qualificazioni ai Campionati Italiani Assoluti ...

Scherma: assoluti a Napoli dal 4 al 6 giugno - Campania Agenzia ANSA Scherma: assoluti a squadre a Napoli dal 4 al 6 giugno Napoli – Si svolgeranno al Palavesuvio di Napoli , dal 4 al 6 giugno, i Campionati italiani Assoluti a squadre di Scherma. Le gare saranno a porte chiuse, per la normativa di prevenzione anti-Covid .

Scherma: assoluti a Napoli dal 4 al 6 giugno Si svolgeranno al Palavesuvio di Napoli , dal 4 al 6 giugno, i Campionati italiani Assoluti a squadre di Scherma. Le gare saranno a porte chiuse, per la normativa di prevenzione anti-Covid . (ANSA) ...

Tutto pronto per i Campionati Italiania squadre 2021 di, in programma a Napoli dal 4 al 6 giugno . Alcuni tra i migliori schermidori italiani si sfideranno al Palavesuvio del capoluogo campano per aggiudicarsi i primi ......di gare che ha visto protagonisti gli spadisti e le spadiste dell'ASDLame Azzurre Brindisi. Le prove prevedevano una selezione regionale per le qualificazioni ai Campionati Italiani...Napoli – Si svolgeranno al Palavesuvio di Napoli , dal 4 al 6 giugno, i Campionati italiani Assoluti a squadre di Scherma. Le gare saranno a porte chiuse, per la normativa di prevenzione anti-Covid .Si svolgeranno al Palavesuvio di Napoli , dal 4 al 6 giugno, i Campionati italiani Assoluti a squadre di Scherma. Le gare saranno a porte chiuse, per la normativa di prevenzione anti-Covid . (ANSA) ...