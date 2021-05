Sassoli, i brevetti dei vaccini tutelino gli interessi di tutti (Di giovedì 6 maggio 2021) BRUXELLES - "Il Parlamento europeo pronto a discutere qualsiasi proposta che aiuter ad accelerare il processo di vaccinazione a livello globale". Lo scrive su Twitter il presidente del Parlamento ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 6 maggio 2021) BRUXELLES - "Il Parlamento europeo pronto a discutere qualsiasi proposta che aiuter ad accelerare il processo di vaccinazione a livello globale". Lo scrive su Twitter il presidente del Parlamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli brevetti Sassoli, i brevetti dei vaccini tutelino gli interessi di tutti Lo scrive su Twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "In questi tempi eccezionali, dobbiamo assicurarci che i brevetti e le licenze lavorino per proteggere gli interessi di tutti"...

Vaccini, l'Ue apre alla proposta Usa sulla sospensione dei brevetti Il presidente del Parlamento Ue David Sassoli ha twittato che " Il Parlamento europeo è pronto a ... In questi tempi eccezionali, dobbiamo assicurarci che i brevetti e le licenze lavorino per proteggere ...

Vaccini: Sassoli, brevetti per tutelare interessi di tutti

Vaccini, l'Ue apre alla proposta Usa sulla sospensione dei brevetti La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: disponibile a discutere ogni proposta che affronti la crisi in maniera efficace e pragmatica. I leader Ue affronteranno in tema negli incontri ...

Brevetti sui vaccini, l'Ue appoggia la svolta annunciata da Biden Mentre la campagna vaccinale contro il coronavirus procede a due velocità e le nazioni in via di sviluppo restano indietro nella somministrazione, una ...

