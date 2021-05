Salsa bernese light | per condire con gusto ma in leggerezza!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 6 maggio 2021) Laè un condimento delizioso che però, vi stupirete, non ha origini svizzere! Arriva a noi da Oltralpe, è vero, ma dai nostri cugini francesi. Nasce nel 1837, dall’errore di un famoso ristoratore del tempo, il cuoco Collinet. Aggiunse per sbaglio un uovo alla riduzione di burro e scalogno. Servì comunque il piatto e i clienti, entusiasti, la resero famosa con il passaparola. Da allora fino ai giorni nostri, con il suo impiego, ogni pietanza a cui si accompagna riceve un crescendo di apprezzamento. Perfetta sulla carne, si sposa anche con i secondi di pesce. Noi di Non Solo Riciclo vi proponiamo la versione senza burro, accessibile proprio a tutti, anche a chi è a dieta! A renderla cremosa sarà il formaggio spalmabile o lo yogurt bianco, a vostra scelta. Al termine della preparazione, aggiungete le erbe che conferiranno colore e profumo ...