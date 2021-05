Roma-Manchester United, Zalewski in gol: deviazione di Telles (VIDEO) (Di giovedì 6 maggio 2021) La Roma passa in vantaggio contro il Manchester United e lo fa col gol di un prodotto del suo vivaio: Nicola Zalewski, polacco di sangue ma di adozione a Tivoli dove è cresciuto con la fede giallorossa. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, il classe 2002 si è coordinato e col destro ha trovato il gol grazie anche alla deviazione provvidenziale di Telles. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Lapassa in vantaggio contro ile lo fa col gol di un prodotto del suo vivaio: Nicola, polacco di sangue ma di adozione a Tivoli dove è cresciuto con la fede giallorossa. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, il classe 2002 si è coordinato e col destro ha trovato il gol grazie anche allaprovvidenziale di. SportFace.

EuropaLeague : GOAL! Roma 0-1 Manchester United (Cavani 39'). AGG: 2-7 #UEL - EuropaLeague : GOAL! Roma 2-1 Manchester United (Cristante 60'). AGG: 4-7 #UEL - SkyFootball : GOAL! Roma 2-1 Manchester United (Cristante, 60') (4-7 agg) #UEL - VMSportIE : FT in Rome. Roma 3-2 Man United (5-8 agg) Manchester United are into the UEFA Europa League final! #ROMMUN | #UEL