Pippo Inzaghi | dalla tensione che lo portava a “liberarsi” a Plasmon e bresaola fino all’aneddoto pre-Atene

(Di giovedì 6 maggio 2021) I retroscena su. Attualmente è l’allenatore del Benevento, squadra in lotta per la salvezza. Ma la carriera da calciatore è stata veramente importante. Il suo principale pregio era il fiuto per il gol. Esperienze nei primi anni della carriera con le maglie di Piacenza, Parma e Atalanta ma la prima esperienza importanti è stata quella con la maglia della Juventus, si dimostra un grande bomber. Poi diventa un vero e proprio idolo al Milan, si conferma impressionante in fase realizzativa, spingendo i rossoneri alla vittoria di tanti trofei, soprattutto la Champions League. E’ il calciatore italiano che ha segnato più gol nella competizione, protagonista anche con la Nazionale. Meno fortunato l’inizio da allenatore prima con il Milan. Bene invece al Venezia, da dimenticare la parentesi al Bologna. Emiliano Mondonico ne ha fatto un perfetto ...

Advertising

tigerlilyvm : Noi ridiamo e scherziamo ma questo ha chiamato un piccione 'Inzaghi' e ogni volta che lo nomina io ritorno al 1998… - CrisPivo : Con un portiere e quella merda di Pippo Inzaghi stavamo 5 a 0 - _Pluviophile : @J98Martina Si quando c’è il Milan, di solito lo chiamano ?? INZAGHI, INZAGHI. PIPPO MIOOOO - DanieleGianca : @Lupetto979 @PinelliMeo C'hai promesso Pippo Inzaghi Batistuta e Trezeguet, vattenèèè... - ildumba : @dello__98 @hoodiesa7va Ah boh ha vinto uno scudetto con Pippo Inzaghi alto a sx -

Ultime Notizie dalla rete : Pippo Inzaghi

Corriere dello Sport.it

Artur Ionita ha fatto breccia nelle idee tattiche di, che ora non se ne priverebbe per nessuna ragione al mondo. Men che meno in una partita come quella di domenica in cui il Benevento ...Tra i più improbabili anche la presenza di un piccione, animale domestico di Vincenzo e da lui ribattezzato "" come il più noto ex calciatore, stella del Milan (e idolo personale di ...I padroni di casa del Benevento passarono in vantaggio al minuto 45’ con Brignola. Sunniti che tennero il vantaggio fino ai minuti di recupero del secondo tempo: prima Pavoletti al 91’ minuto e poi Ba ...BENEVENTO - Ogni allenatore di calcio ha la sua “coperta di Linus”: il giocatore a cui non rinuncerebbe neanche se questi dovesse fronteggiare all'improvviso un'autonomia ridotta, l'elemento in grado ...