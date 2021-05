Picchiata | accoltellata e data alle fiamme dal suo assassino | Ylenia lascia una bimba di 4 anni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –dal proprioprima di essere avvolta d. E’ l’atroce destino capitato aLombardo, la donna di 33trovata ieri semicarbonizzata nella propria abitazione a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. Sono questi i dettagli sconcertanti che emergono dprime indagini sul corpo della donna, per il cui omicidio è stato fermato un 36enne di San Paolo Bel Sito già notoforze dell’ordine ed in cura presso un centro di igiene mentale a Nola. Il fermo è stato disposto dalla Procura di Nola. A casa dell’uomo sono stati trovati abiti sporchi di sangue. Il 36enne è stato individuato grazietestimonianze di alcuni cittadini e ...