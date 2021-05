«Ossi di seppia» | la serie non fiction di RaiPlay racconta l' importanza della memoria

(Di giovedì 6 maggio 2021) Lanonpiù vista di sempre sudiè unaprodotta da 42°Parallelo (dall'innovativo romanzo di John Dos Passos), una società editoriale impegnata esclusivamente nella produzione di contenuti “non". Una scelta di campo ben definita che trova riscontro in quello che tutti abbiamo potuto sperimentare nell'ultimo anno segnato dalla pandemia di Covid-19: la realtà oggi ha il potere di far scaturire emozioni e di influenzare l'immaginario collettivo più in profondità di qualsiasi prodotto di finzione.diè composto da 52 storie, una ogni settimana, che ci porta in viaggio tra alcuni degli avvenimenti che hanno segnato la nostra storia. Avvenimenti che, come ci ha spiegato Mauro ...

Advertising

Caputaglia : RT @RobertoBurioni: @Caputaglia @insopportabile Qualcuno l'aveva spiegato nel 1985 ?? 'Sognavo anch'io ma erano sogni dispersivi ossi di s… - Caputologa : RT @RobertoBurioni: @Caputaglia @insopportabile Qualcuno l'aveva spiegato nel 1985 ?? 'Sognavo anch'io ma erano sogni dispersivi ossi di s… - Donatel27796587 : Spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia ria… - fabrydami : RT @Raiofficialnews: La morte di #AyrtonSenna teletrasmessa, drammatica, indimenticabile. A #OssiDiSeppia, il racconto intimo e commosso de… - _Masticazzi_ : @debs_254 Non ha tolto leopardi, ha deciso di fare solo A SILVIA. Così. Comunque sto cercando qualcosa con montale,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ossi seppia

Panorama

A ricordare il pilota nella diciassettesima puntata di 'di. Il rumore della memoria', dal 4 maggio in esclusiva su RaiPlay , è Giorgio Terruzzi, il giornalista sportivo che ha seguito ...Se avete dei figli che pensano che Tangentopoli sia un videogioco o che Fukushima sia un piatto giapponese, ecco, provate a buttargli lì il nomedi. Non devono neanche far la fatica di accendere la tv, basta che clicchino su RaiPlay dal loro iPad o telefonino.diè uno di quei prodotti che ti riconciliano con la parola "...Fedez a Di Mare: «Se Rai3 non c'entra, perché la vicedirettrice partecipa alla conversazione?» Serie A UDI 8 mag 15:00 CET BOL SPE 8 mag 15:00 CET NAP INT ...Se avete dei figli che pensano che Tangentopoli sia un videogioco o che Fukushima sia un piatto giapponese, ecco, provate a buttargli lì il nome Ossi di seppia. Non devono neanche far la fatica di acc ...