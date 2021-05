(Di giovedì 6 maggio 2021)travolta dalle polemiche dopo il suo sfogo su Instagram ha messo a tacere le male lingue scegliendo di trascorrere un romantico soggiorno di coppia sul lago di Como in compagnia del bel Can Yaman. I fotografi di Chi li hanno sorpresi a scambiarsi tenerezze e dunque il servizio basterebbe a mettere fine al gossip secondo il quale la sua storia d’amore con l’attore turco sarebbe una mera trovata mediatica per “celare” il presunto flirt con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma. Sulla questione, sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini è intervenuto anche. Cosa pensasuIntervenuto su Chi,ha detto la sua sul ...

Advertising

Costanzo : Grandi ospiti, tanti temi di attualità, divertimento e musica! ? Se vi siete persi o volete rivedere tutte le punta… - Costanzo : Da oggi lunedì 3 maggio parte la nuova avventura radiofonica di Maurizio Costanzo che insieme a @carlottaquadri con… - LinkaTv : E' iniziato Alfabeto di maurizio costanzo su #iris Clicca qui per classifica tweet: - st3fanina : RT @Costanzo: Grandi ospiti, tanti temi di attualità, divertimento e musica! ? Se vi siete persi o volete rivedere tutte le puntate dell'ul… - andreastoolbox : Maurizio Costanzo su Diletta Leotta: Dovrebbe staccare dai social e cambiare casa -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo

'Con tutto rispetto per, ndr) ma qui una botta...'. 'Hai mai tradito?', le chiedono Pio e Amedeo. 'Mi è capitato', ammette. Dalla De Filippi al simpatico medley di Baglioni. Il ...Dopo Barbara d'Urso ancheha deciso di "rimproverare" Diletta Leotta dopo il suo sfogo contro il gossip e la smodata ricerca della privacy in merito alla storia con Can Yaman .bacchetta Diletta ...Maurizio Costanzo ha commentato il periodo di fuoco di Diletta Leotta e lancia frecciatine contro la conduttrice: le parole ...Maurizio Costanzo sulle pagine di Chi per dire la sua sulla polemica sorta attorno a Diletta Leotta. Che ha lamentato “falsità acchiappa click” e un “giornalismo-spazzatura” troppo invadente sulla sua ...