LIVE Berrettini-Delbonis 3-4, Masters1000 Madrid in DIRETTA: si procede on serve (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere Berrettini-Delbonis in tv A-40 ACE! AL CENTRO! CI VOLEVA! 40-40 Mette la prima in campo e si incita Berrettini! E’ risalito da una situazione complessa. 30-40 CHE CORAGGIO SULLA SECONDA! Personalità da vendere in questo momento. 15-40 A TUTTA Delbonis! Risposta poderosa con il dritto. Palla break per l’argentino. 15-30 CHE RISPOSTA DI Delbonis! Anticipa il timing e trova la riga l’argentino. 15-15 Che aggressività da parte di Delbonis! Esce dallo scambio con un grande dritto lungolinea. 15-0 Seconda potente esterna e dritto vincente a campo aperto. 3-4. Delbonis serve il terzo ace e non fa giocare l’azzurro. Concede davvero poco l’argentino nei suoi turni di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vederein tv A-40 ACE! AL CENTRO! CI VOLEVA! 40-40 Mette la prima in campo e si incita! E’ risalito da una situazione complessa. 30-40 CHE CORAGGIO SULLA SECONDA! Personalità da vendere in questo momento. 15-40 A TUTTA! Risposta poderosa con il dritto. Palla break per l’argentino. 15-30 CHE RISPOSTA DI! Anticipa il timing e trova la riga l’argentino. 15-15 Che aggressività da parte di! Esce dallo scambio con un grande dritto lungolinea. 15-0 Seconda potente esterna e dritto vincente a campo aperto. 3-4.il terzo ace e non fa giocare l’azzurro. Concede davvero poco l’argentino nei suoi turni di ...

