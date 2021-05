Le designazioni per lo scontro diretto Benevento-Cagliari: Doveri, dal var al campo (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Lo scontro diretto tra Benevento e Cagliari che metterà in palio tre punti fondamentali per la salvezza è stato affidato a Daniele Doveri di Roma 1. Il fischietto capitolino ha già diretto i giallorossi in stagione, in occasione del derby casalingo contro il Napoli, vinto per 2 a 1 dai partenopei. Recentemente è già stato al “Ciro Vigorito” in occasione della sfida con l’Udinese, quando rivestiva il ruolo di responsabile del var. Gli assistenti contro i sardi saranno i lombardi Fabiano Preti di Mantova e Alberto Tegoni di Milano. Preti ritrova la Strega dalla stagione 2017/18, due i precedenti: la debacle esterna con il Napoli (6-0) e la sconfitta casalinga con la Spal (1-2) guidata proprio da Semplici (oggi sulla panchina ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lotrache metterà in palio tre punti fondamentali per la salvezza è stato affidato a Danieledi Roma 1. Il fischietto capitolino ha giài giallorossi in stagione, in occasione del derby casalingo contro il Napoli, vinto per 2 a 1 dai partenopei. Recentemente è già stato al “Ciro Vigorito” in occasione della sfida con l’Udinese, quando rivestiva il ruolo di responsabile del var. Gli assistenti contro i sardi saranno i lombardi Fabiano Preti di Mantova e Alberto Tegoni di Milano. Preti ritrova la Strega dalla stagione 2017/18, due i precedenti: la debacle esterna con il Napoli (6-0) e la sconfitta casalinga con la Spal (1-2) guidata proprio da Semplici (oggi sulla panchina ...

Advertising

ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + LE DESIGNAZIONI PER #juventusmilan ARBITRO: #CECCARINI ASSISTENTI:… - serieAnews_com : ?? #SerieA, le designazioni arbitrali della 35a giornata: un turno di stop per #Fabbri, #Orsato torna con l'#Inter… - anteprima24 : ** Le designazioni per lo scontro diretto ##Benevento-#Cagliari: #Doveri, dal var al campo **… - an_to_nel_la : Indovinello: Chi ha iniziato a piangere per le designazioni arbitrali? - infoitsport : Arbitri Serie A: Valeri per Juve-Milan, Orsato torna con l'Inter dopo il caso Rafinha-Pjanic. Tutte le designazioni -