Lavinia Mounga partorisce in aereo ma non sapeva di essere incinta | la sua era una gravidanza criptica

(Di giovedì 6 maggio 2021) Nondiera diretta alle Hawaii, da Salt Lake City negli Stati Uniti, per una vacanza assieme alla famiglia ma lì, sull’, è successo l’impensabile. Il volo Delta si trovava a più di 9mila metri d’altezza quando c’è stata una chiamata d’urgenza da parte di, 30 anni. Cercava un medico, aveva cominciato ad avvertire dei dolori. Il mistero è stato svelato da lì a poco: stava partorendo. Per fortuna l’equipaggio è riuscito a gestire l’emergenza grazie a un medico e tre infermiere presenti a bordo, che si sono serviti di oggetti non proprio abitudinari per un parto: un Apple Watch è servito per misurare la frequenza cardiaca del piccolo, mentre un laccio delle scarpe per legare e poi tagliare il cordone ombelicale. Solo in ...