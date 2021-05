La Rai valuta una querela contro Fedez, la replica: “Ho i mezzi per difendermi” (Di giovedì 6 maggio 2021) Il direttore Rai Franco Di Mare si è difeso in vigilanza contro le accuse di censura da parte di Fedez. Il rapper ha replicato tramite social. In vigilanza Rai il direttore Franco Di Mare ha affermato che dall’emittente non ci sarebbe stato alcun tentativo di censura nei confronti di Fedez e che Icompany (la società organizzatrice del Concerto del 1° maggio) avrebbe chiesto al rapper il testo del suo discorso mentre la Rai sarebbe stata tenuta all’oscuro. Come vociferato nei giorni scorsi il direttore Rai ha anche fatto sapere che l’emittente starebbe pensando di querelare Fedez per il danno d’immagine subito. Il rapper ha replicato tramite stories via social: “Io mi assumo la responsabilità di ciò che ho detto e ho fatto, sapevo benissimo a cosa sarei andato ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 6 maggio 2021) Il direttore Rai Franco Di Mare si è difeso in vigilanzale accuse di censura da parte di. Il rapper hato tramite social. In vigilanza Rai il direttore Franco Di Mare ha affermato che dall’emittente non ci sarebbe stato alcun tentativo di censura nei confronti die che Icompany (la società organizzatrice del Concerto del 1° maggio) avrebbe chiesto al rapper il testo del suo discorso mentre la Rai sarebbe stata tenuta all’oscuro. Come vociferato nei giorni scorsi il direttore Rai ha anche fatto sapere che l’emittente starebbe pensando direper il danno d’immagine subito. Il rapper hato tramite stories via social: “Io mi assumo la responsabilità di ciò che ho detto e ho fatto, sapevo benissimo a cosa sarei andato ...

