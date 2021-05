Javier Ernesto Chevanton | una storia d’amore con il Lecce | dalla gara col braccio rotto al suocero d’eccezione

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tutto su. Inizia la sua carriera con la maglia del Danubio in patria segnando 53 gol in 62 partite. La sua vita, calcistica e non, è legata indissolubilmente al. Arriva in Salento nel 2001 e disputa tre ottime stagioni, specialmente la terza nella quale realizza 19 reti. Poi i passaggi al Monaco, al Siviglia, all’Atalanta, poi, Colon, ancora, QPR, Liverpool Montevideo e Soccer Dream Parabita, club con il quale torna a giocare nel 2017 dopo aver annunciato il ritiro nel 2015. Nella Terza Categoria segna 16 gol in 3 partite prima di appendere le scarpette al chiodo definitivamente. Con l’Uruguay ha segnato 7 gol in 22 apparizioni. Unaquella con il. Una scintilla scoccata ...