Isola dei Famosi, oggi giovedì 6 maggio non va in onda: ecco perché e quando c’è la prossima puntata (Di giovedì 6 maggio 2021) I fan del reality L‘Isola dei Famosi dovranno aspettare ancora un po’ per la prossima puntata. Sì, perché questa sera – giovedì 6 maggio – non andrà in onda il consueto appuntamento con l’avventura dei naufraghi in Honduras. Ma quando tornerà Ilary Blasi alla conduzione? quando i tre opinionisti (Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi) potranno commentare i concorrenti? Isola dei Famosi, perché stasera non va in onda? L’Isola dei Famosi cambia giorno. Da questa settimana, da quando è finito lo show di Pio e Amedeo, il reality verrà trasmesso il lunedì e il venerdì, sempre in diretta su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) I fan del reality L‘deidovranno aspettare ancora un po’ per la. Sì,questa sera –– non andrà inil consueto appuntamento con l’avventura dei naufraghi in Honduras. Matornerà Ilary Blasi alla conduzione?i tre opinionisti (Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi) potranno commentare i concorrenti?deistasera non va in? L’deicambia giorno. Da questa settimana, daè finito lo show di Pio e Amedeo, il reality verrà trasmesso il lunedì e il venerdì, sempre in diretta su ...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - gennaromigliore : Con il raggiungimento delle 6.115 dosi somministrate #Procida è isola #CovidFree: un risultato importante che apre… - IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - CorriereCitta : Isola dei Famosi, oggi giovedì 6 maggio non va in onda: ecco perché e quando c'è la prossima puntata #isola… - Sara25802788 : @blogtivvu Poverina cecilia adesso si parla di lei perché c'è Ignazio all'isola dei famosi se non dov'era. Poi il p… -