Isola dei famosi 2021, i naufraghi sono troppo dimagriti, presa una decisione (Di giovedì 6 maggio 2021) Questa edizione dell'Isola dei famosi 2021 si sta rivelando davvero troppo provante per alcuni naufraghi. In molti, infatti, stanno dimagrendo in modo smisurato, molto di più di quanto accaduto le volte precedenti. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che i concorrenti non sembrano essere in grado di pescare. Lo scarso nutrimento della maggior parte dei naufraghi e i conseguenti malori avuti da alcuni di loro, ha spinto la produzione del programma a prendere una decisione importante. Nello specifico, si è deciso di aumentare loro le razioni di cibo. Scopriamo tutto nel dettaglio. I concorrenti stanno dimagrendo eccessivamente: troppi malori I naufraghi dell'Isola dei famosi 2021 stanno ...

