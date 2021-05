Incendio in via Dezza | un appartamento distrutto | evacuato l' intero palazzo

(Di giovedì 6 maggio 2021) Milano -in undi via, zona viale Washington a Milano. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono divampate in unal settimo piano e hanno sollevato una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incendio via

Milano -in un palazzo diDezza , zona viale Washington a Milano. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono divampate in un appartamento al settimo piano e hanno sollevato una densa nube ...... 33 anni, trovata carbonizzata nel pomeriggio di ieri in un basso diFerdinando Scala a San ... Soltanto dopo sarebbe stato appiccato l'all'abitazione, per cancellare ogni traccia. A dare l'...Milano - Incendio in un palazzo di via Dezza, zona viale Washington a Milano. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono divampate in un appartamento al settimo piano e hanno sollevato una de ...Un incendio è divampato questa mattina a Milano, in via Dezza. Le fiamme hanno distrutto un attico al settimo piano di un palazzo. L’intero stabile è stato fatto evacuare dai vigili del fuoco, che han ...