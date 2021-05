Il Paradiso delle Signore, trama 6 maggio: Marcello in grande difficoltà (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Paradiso delle Signore continuerà ad indugiare sui turbamenti d'amore della giovane e romantica Maria, come spiega la trama di oggi, giovedì 6 maggio. La situazione con Rocco, infatti, sarà sempre più ingarbugliata e confusa e la ragazza deciderà di confidarsi con Anna. In particolare, Maria sarà ancora molto risentita e delusa per il bacio che il siciliano ha dato ad Irene e non saprà se cedere al suo corteggiamento, pur essendo molto innamorata di lui. Nel frattempo, non accennerà a scemare l'ossessione di Cosimo nei confronti di Umberto Guarnieri e il giovane incontrerà l'investigatore Thomas Gallo che probabilmente ha in mano le prove per incastrare in modo definitivo Guarnieri. Tuttavia, Dante Romagnoli dimostrerà ancora una volta di parteggiare per il padre di Marta e giocherà sporco ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilcontinuerà ad indugiare sui turbamenti d'amore della giovane e romantica Maria, come spiega ladi oggi, giovedì 6. La situazione con Rocco, infatti, sarà sempre più ingarbugliata e confusa e la ragazza deciderà di confidarsi con Anna. In particolare, Maria sarà ancora molto risentita e delusa per il bacio che il siciliano ha dato ad Irene e non saprà se cedere al suo corteggiamento, pur essendo molto innamorata di lui. Nel frattempo, non accennerà a scemare l'ossessione di Cosimo nei confronti di Umberto Guarnieri e il giovane incontrerà l'investigatore Thomas Gallo che probabilmente ha in mano le prove per incastrare in modo definitivo Guarnieri. Tuttavia, Dante Romagnoli dimostrerà ancora una volta di parteggiare per il padre di Marta e giocherà sporco ...

