Gravina: “Super Lega? Un attentato durato 48 ore. Ma anche un’occasione per interrogarci sul futuro del calcio” (Di giovedì 6 maggio 2021) anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto a Formiche.net e ha parlato così del progetto SuperLega e della ripartenza del calcio italiano dopo la pandemia: “Il nostro sviluppo non può passare dalla riduzione degli stipendi, serve una miglior distribuzione delle risorse con una logica di sistema alla base. La pandemia ci ha portato più di 200.000 tesserati in meno come FIGC, ciò significa che avremo meno giovani che giocano a calcio e che dobbiamo quindi fare di tutto per sostenere lo sport più in generale.Super Lega? In 48 ore siamo stati assaliti da attentati continui che abbiamo dovuto rintuzzare, perché anche l’Italia era uno dei Paesi che avrebbero potuto presentare alcune società in questo progetto maldestro. ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021)Gabriele, presidente della FIGC, è intervenuto a Formiche.net e ha parlato così del progettoe della ripartenza delitaliano dopo la pandemia: “Il nostro sviluppo non può passare dalla riduzione degli stipendi, serve una miglior distribuzione delle risorse con una logica di sistema alla base. La pandemia ci ha portato più di 200.000 tesserati in meno come FIGC, ciò significa che avremo meno giovani che giocano ae che dobbiamo quindi fare di tutto per sostenere lo sport più in generale.? In 48 ore siamo stati assaliti da attentati continui che abbiamo dovuto rintuzzare, perchél’Italia era uno dei Paesi che avrebbero potuto presentare alcune società in questo progetto maldestro. ...

