Fonseca: “Abbiamo perso la finale per il secondo tempo ad Old Trafford. Mourinho? Non ha bisogno di miei consigli” (Di giovedì 6 maggio 2021) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Manchester United, che estromette però i giallorossi dall’Europa League. Queste le sue parole: “È difficile spiegare, Abbiamo perso l’accesso alla finale nel secondo tempo a Manchester. Abbiamo fatto un buon primo tempo oggi e una buona partita. Il secondo tempo a Manchester è stata la nostra pecca. Io pensavo fosse possibile arrivare in finale, anche giocando contro il Manchester. Nei primi 45 minuti là e oggi lo Abbiamo mostrato. Abbiamo sbagliato il secondo tempo là e poi è stato difficile fare 4 gol qua, potevamo farne più di tre ma con le poche ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Il tecnico della Roma, Paulo, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Manchester United, che estromette però i giallorossi dall’Europa League. Queste le sue parole: “È difficile spiegare,l’accesso allanela Manchester.fatto un buon primooggi e una buona partita. Ila Manchester è stata la nostra pecca. Io pensavo fosse possibile arrivare in, anche giocando contro il Manchester. Nei primi 45 minuti là e oggi lomostrato.sbagliato illà e poi è stato difficile fare 4 gol qua, potevamo farne più di tre ma con le poche ...

