Fabrizio Corona el Selvaggia Lucarelli, scontro sempre più duro: «Mi ha baciato senza consenso» (Di giovedì 6 maggio 2021) Tensione al tribunale di Milano. All’udienza del processo che vede Fabrizio Corona imputato in una causa per diffamazione ai danni di Selvaggia Lucarelli la tensione è alle stelle. Come riporta Leggo, la Lucarelli, nel 2018 lo aveva denunciato per alcuni post su Instagram e per frasi pronunciate dal fotografo a Non è l’arena di Massimo Giletti: «Sono anni che vuole il mio corpo e io non glielo do». Sia Corona che la Lucarelli sono stati ascoltati dal giudice Daniela Clemente. Corona, riporta Leggo, è stato richiamato per essere arrivato in ritardo e perché si rifiutava di indossare la mascherina. Che poi non ha comunque indossato in modo corretto per tutta l’udienza. Le accuse di Corona alla Lucarelli La ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Tensione al tribunale di Milano. All’udienza del processo che vedeimputato in una causa per diffamazione ai danni dila tensione è alle stelle. Come riporta Leggo, la, nel 2018 lo aveva denunciato per alcuni post su Instagram e per frasi pronunciate dal fotografo a Non è l’arena di Massimo Giletti: «Sono anni che vuole il mio corpo e io non glielo do». Siache lasono stati ascoltati dal giudice Daniela Clemente., riporta Leggo, è stato richiamato per essere arrivato in ritardo e perché si rifiutava di indossare la mascherina. Che poi non ha comunque indossato in modo corretto per tutta l’udienza. Le accuse diallaLa ...

stanzaselvaggia : Quindi Fabrizio Corona non è un condizioni psichiche per stare in carcere, esce, appena fuori telefona a uno degli… - JattaVetta : @_DAGOSPIA_ Rimettetelo dentro e buttate la chiave... Fabrizio #corona - SecolodItalia1 : Fabrizio Corona el Selvaggia Lucarelli, scontro sempre più duro: «Mi ha baciato senza consenso»… - tempoweb : #FabrizioCorona in tribunale Scoppia il caos al nuovo processo: in aula c'è #SelvaggiaLucarelli #6maggio… - zazoomblog : Fabrizio Corona denuncia Selvaggia Lucarelli per violenza sessuale: Baciato senza consenso - #Fabrizio #Corona… -